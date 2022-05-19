FIFA'dan yapılan açıklamada, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya altı konfederasyondan katılacak 36 orta, 69 yardımcı ve 24 video yardımcı hakemin belli olduğu belirtildi.

Aralarında, 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupaları dahil uluslararası birçok önemli turnuvada düdük çalan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'da dahil Türk hakemlerine 2022 Dünya Kupası'nda görev verilmemesi dikkati çekti.

Kupada ilk kez kadın hakemler görev alacak

Katar 2022 Dünya Kupası'nda maç yönetecek isimler listesinde, tarihte ilk kez kadın hakemlere yer verildi. Fransız Stephanie Frappart, Ruandalı Salima Mukansanga ve Japon Yoshimi Yamashita orta; Brezilyalı Neuza Back, Meksikalı Karen Diaz Medina ve ABD'li Kathryn Nesbitt ise yardımcı hakem olarak turnuvada boy gösterecek.

Atamaları değerlendiren FIFA Hakem Komitesi'nin başkanı Pierluigi Collina, "Dünya Kupası'nda hakem seçimindeki ilk kriterimiz, her zaman 'yüksek kalite' olmuştur. Dünya genelinde en yüksek seviyedeki isimlerin turnuvaya katılması, seçim kriterimizi oluşturdu. 2018 Dünya Kupası'nın çok başarılı geçmesinin temel nedenlerinden birisi de hakemlerin yüksek standarttaki maç yönetimleriydi. Katar'daki turnuvada, bu çıtayı daha da yükseğe çekmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.