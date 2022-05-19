Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Türkiye-Sırbistan maçı TRT SPOR'da
U17 Milli Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'ndaki macerası devam ediyor. Ay yıldızlılar, turnuvadaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsrail'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada ikinci maçını Tel Aviv'de Haberfeld Stadı'nda gerçekleştirecek.
Müsabaka saat 14.30'da başlayacak ve karşılaşma TRTSPOR'dan naklen yayınlanacak.
Milliler, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 yenilmişti.
Etiketler: Sırbistan Milli Sporcular
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