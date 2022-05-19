Rusya ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş’a talip oldu.

Özellikle son haftalardaki performansı ile beğenileri toplayan Mert Hakan'ın, sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, 27 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe Kulübü’ne şartları sordu.

5 milyon euroyu gözden çıkardılar

CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, takımında bir Türk oyuncu daha görmek istediğini söyledi. Öncelikle oyuncunun menajerine teklifi götüren Rusya ekibi, ardından Fenerbahçe Kulübü’ne teklif sundu.

Mert Hakan'ın bonservis bedelini soran Rus yetkililer gelecek cevaba göre harekete geçecek. 5 milyon euroyu gözden çıkaran CSKA, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.