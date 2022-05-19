Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 19:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun'dan milli boksör Ayşe Çağırır'a tebrik
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Fahrettin Altun, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda galip gelerek altın madalyanın sahibi olan temsilcimiz Ayşe Çağırır’ı yürekten tebrik ediyorum. Türk kadınının önünde hiçbir engel duramaz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli boksör Ayşe Çağırır'a tebriklerini iletti.
Açıklamasında, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda galip gelerek altın madalyanın sahibi olan temsilcimiz Ayşe Çağırır’ı yürekten tebrik ediyorum. Türk kadınının önünde hiçbir engel duramaz" ifadelerine yer verdi.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda galip gelerek altın madalyanın sahibi olan temsilcimiz Ayşe Çağırır’ı yürekten tebrik ediyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 19, 2022
Türk kadınının önünde hiçbir engel duramaz!???????? https://t.co/SwqGAo9SrF
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Milli Sporcular
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