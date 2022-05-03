Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Frutti Extra Bursaspor finalde
[Fotoğraf: TRT Spor]
ULEB Avrupa Kupası yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, MoraBanc Andorra'yı 85-68 mağlup etti ve finale yükseldi.
ULEB Avrupa Kupası'nda (7Days Eurocup) mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, tek maç usulü oynanan yarı finalde deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen ilk çeyreği 20-22, ikinci çeyreği ise 34-38 önde kapatan temsilcimiz, soyunma odasına önde girdi.
Üçüncü çeyrekte zaman zaman farkı çift haneye taşıyan Frutti Extra Bursaspor, son 10 dakikalık dilime 63-56 üstün başladı.
Son çeyrekte hem savunmada hem de hücumda harika bir performans gösteren yeşil-beyazlı ekip, rakibini 85-68 mağlup etti ve finale yükseldi.
Etiketler: Basketbol Uleb Avrupa Kupası
Sıradaki Haber
VakıfBank seriyi eşitledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz