ULEB Avrupa Kupası'nda (7Days Eurocup) mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, tek maç usulü oynanan yarı finalde deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen ilk çeyreği 20-22, ikinci çeyreği ise 34-38 önde kapatan temsilcimiz, soyunma odasına önde girdi.

Üçüncü çeyrekte zaman zaman farkı çift haneye taşıyan Frutti Extra Bursaspor, son 10 dakikalık dilime 63-56 üstün başladı.

Son çeyrekte hem savunmada hem de hücumda harika bir performans gösteren yeşil-beyazlı ekip, rakibini 85-68 mağlup etti ve finale yükseldi.