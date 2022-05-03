VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu ve rakibine 16 sayı vererek 1-0 öne geçti.

İkinci seti 25-19 alan Fenerbahçe Opet durumu 1-1’e getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21’lik skorla yeniden öne geçti.

Son sete 4-0’lık bir seri ile giren VakıfBank, ilerleyen bölümde rakibine yakalansa da set sonunu güçlü oynadı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek.

Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00’de başlayacak.