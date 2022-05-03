Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 22:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
VakıfBank seriyi eşitledi
[Fotoğraf: DHA]
Sultanlar Ligi’nde sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin ikinci maçında VakıfBank, konuk ettiği Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek durumu 1-1’e getirdi.
VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye hızlı bir başlangıç yapan VakıfBank, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu ve rakibine 16 sayı vererek 1-0 öne geçti.
İkinci seti 25-19 alan Fenerbahçe Opet durumu 1-1’e getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21’lik skorla yeniden öne geçti.
Son sete 4-0’lık bir seri ile giren VakıfBank, ilerleyen bölümde rakibine yakalansa da set sonunu güçlü oynadı ve seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.
İki takım serinin üçüncü maçında bir kez daha VakıfBank Spor Sarayı’nda karşı karşıya gelecek.
Misli.com Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçı 6 Mayıs Cuma 20.00’de başlayacak.
Etiketler: Voleybol Fenerbahçe
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