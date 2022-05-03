Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
8 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'nin, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
İki grup halinde pas yaparak devam eden antrenmanın çabukluk çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun katılmadı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe
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