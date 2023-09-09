Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takımı Sinop'ta kampa girdi

Türkiye Yelken Federasyonu 2023 Faaliyet Programı'nda yer alan Formula Kite Olimpik Kampı Sinop'ta gerçekleştiriliyor.

Sinop'un Akliman mevkiinde bir hafta süreyle kamp yapacak olan Ay-yıldızlı takım, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını burada sürdürecek.

TYF Formula Kite Uçurtma Sörfü Milli Takım Antrenörü Blazej Ozog, kampa 3'ü kadın 5 milli sporcu katıldığını söyledi.

Takım kaptanı Ejder Ginyol, Sinop'ta güzel bir kamp geçirdiklerini belirtti.

"Hedefimiz bu şampiyonada derece elde etmek. Şampiyona için yoğun şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İlk kez geldiğimiz kamp alanının bu spor için oldukça uygun bir yer olduğunu gördük. Bundan sonra yapacağımız kamplar içerisine Sinop'u da katacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Ülkemizi olimpiyatlarında temsil etmek istiyoruz"

Ejder Ginyol, olimpiyatlara katılmak istediklerine işaret etti.

"Olimpiyat Oyunlar öncesi son eleme yarışları önümüzdeki yıl mart ayında Fransa'da yapılacak. Bu yarıştan kotayı alarak, ülkemizi olimpiyatlarında temsil etmek istiyoruz. Olimpiyatlara katılmak için şansımız var. Dünya'da bu sporda güzel bir yerdeyiz. Hem kız hem de erkek milli takımımız oldukça başarılı bir grafik çiziyor."