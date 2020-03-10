Formula 1'de 2020 sezonu başlıyor. Birçok başarılı sürücü ve takım, yeni sezon öncesi hedeflerini koydu.

Son 3 yılın şampiyonu Lewis Hamilton, yeni sezona da iddialı girecek. Britanyalı pilotun en büyük motivasyonu, Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'e ait şampiyonluk sayısını yakalamak olacak.

Hamilton, 2020 sezonunu şampiyon bitirmesi halinde, eski Alman pilota ait 7 şampiyonluk sayısına ulaşacak.

Mercedes takımı da bir ilkin peşinde. Başarılı üretici sezon sonunda markalar sıralamasında ilk sırada yer alırsa Ferrari'ye ait 6 markalar şampiyonluğunu geride bırakacak.

Formula 1'in vazgeçilmezlerinden Ferrari, sezonun 9. yarışında bininci grand prix heyecanı yaşayacak.

Alfa Romeo'nun tecrübeli pilotu Kimi Raikonen ise 11 yarışa daha çıkması halinde Rubens Barichello'ya ait 323 yarış heyecanı rekoruna ortak olacak.

Formula 1'in iki genç sürücüsü de bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek.

Ferrari'den Charles Leclerc ile Red Bull'dan Max Verstappen, sezonu şampiyon tamamlamaları halinde, tarihin en genç şampiyonları olacak.