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Spor
AA 02.11.2023 11:25

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da sezonun 21. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da yapılacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Katar'da düzenlenen 18. etapta Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Brezilya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 3 Kasım Cuma günü TSİ 21.00'da başlayacak.

Sprint yarışının 4 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.30'da gerçekleştirileceği organizasyonda yarış ise 5 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de yapılacak.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 16, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 491

2. Sergio Perez (Meksika): 240

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220

4. Carlos Sainz (İspanya): 183

5. Fernando Alonso (İspanya): 183

Takımlar

1. Red Bull: 731

2. Mercedes: 371

3. Ferrari: 349

4. McLaren: 256

5. Aston Martin: 236

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