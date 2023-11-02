Milli boksör Birol Aygün "olimpiyat vizesi" için ringe çıkacak

Büyükler kategorisinde 5 Türkiye şampiyonluğu ile Balkan üçüncülüğünün yanı sıra uluslararası hazırlık turnuvalarında gümüş ve bronz madalyaları bulunan 29 yaşındaki Birol Aygün'ün hedefi, olimpiyat yolunda ilerlemek.

Samsun'da 16-24 Aralık'ta düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda birinci olduğu takdirde milli takıma hak kazanacak Birol Aygün, ardından İtalya'da 29 Şubat-12 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek Birinci Dünya Boks Kota Elemeleri'ne (kalifikasyon maçlarına) katılacak.

Milli sporcu, burada dereceye girerek 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almak istiyor. Bu hedef için çalışmalarını Fener Sporcu Fabrikası Antrenman Salonu'nda yoğun tempoda sürdüren Birol Aygün, antrenör Burak Tiryaki yönetiminde günde çift idman yapıyor.

"Hedefim her zaman ilk basamakta yer almak"

Milli boksör Birol Aygün, hedeflerini sınırlı tutmadığını ve bütün müsabakalara aynı azimle hazırlandığını söyledi.

İzmir'de 25 Kasım'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacağını belirten Birol Aygün, burada Almanya, Avusturya, İngiltere gibi ülkelerden gelecek rakiplerle mücadele edeceğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Birol Aygün, ardından Samsun'da aralık ayında gerçekleştirilecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılacağını, bu organizasyonun kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Birol Aygün, antrenmanlarının yoğun tempoda devam ettiğini, günde çift idman yaptığını anlattı.

"Sabah antrenmanları daha çok dayanıklılık, kondisyon üzerine. Akşam antrenmanları ise teknik, bazı günlerde de maça hazırlık üzerine devam ediyor. Şu an biraz daha çabukluk üzerine çalışıyoruz. Kısa mesafeli koşular, torba üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta, 25 Kasım'da Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu alacağım inşallah."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Birol Aygün, hedefinin her zaman ilk basamakta yer almak olduğunu vurgulayarak, "Hedefim, 2024 Paris Olimpiyatları'na vize almak. Zor bir süreç ama elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zorlu rakiplerle mücadele edeceğini dile getiren Birol Aygün, disiplinli ve özverili çalışarak başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.