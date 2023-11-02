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Spor
AA 02.11.2023 10:50

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda heyecan devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gün yarışları "Coğrafi Rota" adı altında açık denizde yapıldı.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda heyecan devam ediyor
[Fotograf: AA]

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfez çıkışındaki ışıklardan start alıp, Kızılada açıklarından dönüş yaparak başladıkları noktada finişe ulaşmaya çalıştı.

IRC ve IRCCHR sınıfı yatların "Coğrafi Rota" adı altında açık denizdeki mücadelesi, uzun rota olması nedeniyle gece geç saatlere kadar devam etti.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında bu akşam takdim edilecek.

34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

Coğrafi Rota Günü Yarışları

IRC1: X-Prime/Vartan Arutyunyan

IRC2: Fox-L/Aliaksandr Racheuski

IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

IRC4: Tokyo/Boris Burmentiev

IRC5: Looping/Yury Shuvalov

IRCCHR1: Aldebaran/Egor Ignatenko

IRCCHR2: Esen Mila/Oleg Kuragin

IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

IRCCHR4: Kaçamak/Pavel Kucherkov

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