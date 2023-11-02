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Spor
AA / İHA 02.11.2023 10:40

Trabzonspor Kadıköy'de 26 yıl sonra kazanmak istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra Kadıköy'de yenmek istiyor.

Trabzonspor Kadıköy'de 26 yıl sonra kazanmak istiyor

Trendyol Süper Lig'de 4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada galibiyet hasreti çekiyor.

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, son 26 dış saha maçında 14 mağlubiyet, 12 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.

Karadeniz ekibi, 26 yıl sonra sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe karnesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Karadeniz ekibi 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

28 teknik adam görev yaptı

Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı'ya kadar 28 teknik direktör görev aldı.

Karadeniz ekibinde, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir, Eddie Newton, Orhan Ak, Nenad Bjelica ve Abdullah Avcı çalıştırıcılık yaptı.

Bu teknik direktörlerin bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.

Son 26 maç

Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında son 26 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

1998-1999: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-2000: Fenerbahçe -Trabzonspor: 2-1

2000-2001: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-2002: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-2003: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-2004: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-2005: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-2006: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-2007: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-2008: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-2009: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-2010: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-2011: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-2012: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig) - Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-2013: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-2014: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-2015: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-2016: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-2017: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-2018: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-2019: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-2020: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-2021: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-2022: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2022-2023: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

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