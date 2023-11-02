Süper Lig ve 1. Lig'in 11. hafta programı

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Trendyol 1. Lig haftanın programı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftası 3 Kasım Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)