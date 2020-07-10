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Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonu takvimine İtalya ve Rusya'da düzenlenecek iki yarış daha eklendi.
Formula 1'den yapılan açıklamada, 11-13 Eylül tarihlerinde Tuscan Grand Prix'si, 25-27 Eylül'de ise Rusya Grand Prix'si düzenleneceği belirtildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 sezonu 5 Temmuz'da başlamış, Avusturya'daki açılış yarışını Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı.
Etiketler: Formula 1 Dünya ŞampiyonasıSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 18:44
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