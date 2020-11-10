Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu kapsamda, Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için İstanbul'da bulunan Redbullracing takımı pilotu Alex Albon ve AlphaTauriF1 takımı pilotu Pierre Gasly, Sarayburnu'nda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Saygı Sürüşü" gerçekleştirdi.

Red Bull pilotu Alexander Albon ile Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul sokaklarında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sürüşü” gerçekleştirdi. pic.twitter.com/YNlk1PNUGN — TRT Spor (@trtspor) November 10, 2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı @iletisim Başkanlığı organizasyonunda İstanbul'da bulunan @redbullracing ve @AlphaTauriF1 takımlarının pilotları @alex_albon ve @PierreGASLY Sarayburnu'nda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Saygı Sürüşü” gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.