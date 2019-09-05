Atletizm severlerin bu kez durağı Brüksel.
Dünyaca ünlü atletler, Elmas Lig'in 14'üncü ve son ayağında piste çıkacak.
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de Brüksel'de yarışacak.
Milli sporcu, 200 metrede mücadele verecek.
Elmas Lig'in Katar'da düzenlenen ilk ayağında 19.99'luk derecesiyle ipi ilk sırada göğüsleyen Gulıyev, bu derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştı.
Saat 21.00'de başlayacak Elmas Lig heyecanı, TRT SPOR'dan da canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor