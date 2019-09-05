Transfer döneminde forvet hattına takviye yapmayan Beşiktaş'ta sağlık ekibi Burak Yılmaz için seferber oldu.

Ayak tarak kemiğindeki sakatlık sebebiyle sezonun ilk 3 haftasını kaçıran golcü oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi hedefleniyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı da, sağlık ekibinden tecrübeli futbolcu ile ilgili sık sık bilgi alıyor.

Milli maç arasının ardından sahalara dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmayan Burak Yılmaz'a gelecek hafta testler uygulanacak.

Ağrılarının azalması ve risk seviyesinin düşmesi durumunda, yıldız golcü takımla çalışmalara başlayabilecek.

Tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson’ın durumu da Burak Yılmaz'dan farklı değil.

Tedavisi süren Kanadalı futbolcunun oynayıp oynayamayacağı gelecek hafta belli olacak.

A Milli Takıma davet edilen, ancak Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlandığı için kadrodan çıkartılan Oğuzhan Özyakup’un ise Gazişehir Gaziantep maçına yetişmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor