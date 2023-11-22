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Spor
AA 22.11.2023 19:34

Filistin'e destek veren Celtic'e UEFA'dan para cezası

UEFA, İskoçya ekibi Celtic ile İspanya'nın Atletico Madrid takımı arasında oynanan Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 euro para cezası verdi.

Filistin'e destek veren Celtic'e UEFA'dan para cezası
[DepoPhotos]

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre iki takım arasında 2-2 eşitlikle sona eren 25 Ekim'de oynanan karşılaşma sırasında, ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartların "saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirilmesi nedeniyle söz konusu ceza verildi.

İskoçya temsilcisi, tribünler arası açık kalması gereken boş alanların doldurması ve havai fişek yakılması gerekçeleriyle toplam 11 bin 500 euro daha para cezasına çarptırıldı. Atletico Madrid'e ise havai fişek yakılmasından dolayı 3 bin euro para cezası verildi.

"Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!"

Celtic taraftarı, Atletico Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.

Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.

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