"Sadece gruptan çıkmak değil daha büyük başarılar hedefliyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler maçının ardından İstanbul’a dönüşte İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uçakta rahatsızlanan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın kardeşi Emanuele Montella’nın durumuyla ilgili bilgi veren Büyükekşi, "Uçakta aniden tansiyonu düştü. Hemen doktorlarımız müdahale ettiler, serum verdiler. Biraz beklediler. Maalesef durumunda yeteri kadar iyileşme görmedikleri için Münih’e acil iniş yaptık. Münih’te önce ekipler uçağın içinde müdahalede bulundu. Bir süre bekledik. Daha sonra hastaneye götürdüler. Hamit Altıntop ve federasyonumuzun görevlendirmiş olduğu doktorlar beraber indiler. Orada bütün tahlilleri yapıldı. Bir risk görmediler. Hayati bir tehlike olmasın diye indirilmişti. Allah’a çok şükür her şey yolunda. Hocamız ve Emanuele Montella hastaneden çıktı. Orada biraz dinlendikten sonra Roma’ya geçecekler. Hamit Altıntop da bir sonraki uçakla doktorla birlikte Türkiye’ye gelecek. Güzel bir gecenin ardından sıkıntı oldu ama beklemek zorunda kaldık, havaalanı kapalıydı. Çok şükür sağ salim indik. Çok şükür bazı başarılara giderken, hiçbir şey kolay değil. Her türlü zorluk var. Bu da onlardan biri oldu. Her başarının arkasında takım çalışması var. Başkanıyla, yönetim kuruluyla, teknik ekibiyle, futbolcusuyla. Uçakta hepimiz önce üzüldük, korktuk. Çok şükür korkacak bir şey yok, her şey yolunda." diye konuştu.

"Galler Futbol Federasyon başkanı yanımda devamlı cep telefonundan Hırvatistan maçının sonucuna baktı"

A Milli Futbol Takımı’nın lider olarak gruptan çıkmalarının hatırlatılması üzerine Başkan Büyükekşi, "Öncelikle çok mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Tarihimizde ilk defa grup lideri olarak bir turnuvadan çıkıyoruz. Galler Futbol Federasyon başkanı yanımda devamlı cep telefonundan Hırvatistan maçının sonucuna baktı. Biz çok daha rahat maçı izledik. Allah bugünleri de bize gösterdi. Biz yeni şeyler yapmaya çalışan bir federasyonuz. Milli takımımızın son derece kaliteli olduğu, güzel oyun oynamadığı, sistem olmadığı gibi eleştiriler vardı. Hocamızı daha önceden Adana Demirspor’dan tanıyorduk, Mart ayında zaman zaman aklımızdan geçirmiştik ama galibiyetler gelince devam ettik. Ermenistan beraberliği arasından Japonya mağlubiyetinden sonra hocamızın futbolcularla ilgili bir takım olumsuz düşünceleri, daha önce düşünmüş olduğumuz bu yola itti. Hocamız gerçekten saygıdeğer biri. 4 maç oynadık, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Çok uzun yıllardan beri yaşanmayan çok güzel bir başlangıç yaptı. 2024 Avrupa Şampiyonası’nın kuraları 2 Aralık’ta Hamburg’da çekilecek. Hedef başarılı olabilmek." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonada sadece grupta çıkmak değil, daha büyük başarılar hedefliyoruz"

Türk Milli Takımı'nın herkesin gözbebeği olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Milli takım bizim takımımız. Biz başarılı olursak ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız hep birlikte sevince boğuluyor. Gündem değişiyor. Bunun devam etmesi lazım. Türk Milli Takımı hepimizin gözbebeği. Bizim de gözbebeğimiz. Galip gelince gözlerimizin içi parlıyor. Bunu bütün milletimizde görüyoruz. Yurt dışına gittiğimiz etrafımızı çeviriyorlar. Türkiye’de de aynı şey. 50 bin tane forma siparişi verdik 2024 Avrupa Şampiyonası için. Tüm milletimizin duaları bizimle. Orada sadece grupta çıkmak değil, daha büyük başarılar hedefliyoruz. Takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Bu yapabilecek güç bizde var. Önce hayal ettik. Hayalimizi hayata geçirdik. Avrupa Şampiyonası’na katılması konusundaki hayalimiz şu anda bitti. Bundan sonraki hayalimiz Avrupa Şampiyonası’nda önce gruptan çıkmak daha sonra da gidebileceğimiz yere kadar daha yukarılara tırmanmak. 2032 yılındaki Avrupa Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte düzenleme yetkisini aldık. Bundan sonraki bütün Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na katılan bir ekip olmak. Genç ve kaliteli bir ekibimiz var. Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. Son olarak Kenan Yıldız’ı hocamız milli takıma davet etti. 7 tane eksiğimiz varken bunu yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Büyükekşi, erkek çocuğu dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu'nu da tebrik ederek, "Hakan Çalhanoğlu kaptanımızı tebrik ediyorum, erkek çocuğu dünyaya geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayıp, tebrik ettiğini ifade eden Başkan Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımız her maçtan sonra bizi aradı, tebrik etti, moral verdi. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisi de bizi gerçekten mutlu ediyor. İnşallah bu başarı bundan sonra devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.