Parçalı Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.11.2023 17:22

Samsunsporlu Soner Aydoğdu: Beşiktaş’ı yenebilecek güçteyiz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ligde her takımın birbirini yenecek güçte olduğuna işaret ederek, "Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz." dedi.

Samsunsporlu Soner Aydoğdu: Beşiktaş’ı yenebilecek güçteyiz
[Fotograf: AA]

Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'a karşı takımın ekstra motive olduğunu söyledi.

"Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz"

Hem takımı hem de taraftarları güzel bir maç beklediğine işaret eden Soner Aydoğdu, "Böyle maçlar güzeldir, oynamak keyiflidir. Bütün Türkiye sizi izleyecek. O yüzden böyle maçlardan keyif almak her zaman güzeldir. İçeride oynadığımız için taraftarımızla birlikte çok coşkulu oynuyoruz, bu da bizi ekstra motive ediyor. Zaten İstanbul takımlarına karşı oynarken ister istemez ekstra motive oluyoruz. Çok zorlu maçlardan bir tanesi. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Milli maç arasını çok iyi değerlendirdik"

Antrenmanların çok tempolu geçtiğini vurgulayan kırmızı-beyazlı oyuncu Soner Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Moralimiz yerinde, sadece son maçta hak etmediğimiz mağlubiyeti aldık. Farklı bir galibiyet alabileceğimiz maçta mağlup olduk. Aslında çok gol kaçırdık. Onları atsak skor çok daha farklı olabilirdi. Bunun üzgünlüğü var ama o maçta kalamayız. Şimdi çok güzel bir maçımız var önümüzde, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli maç arasını çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimizin tabii ki 3 puan. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Tamam, Beşiktaş İstanbul takımı, büyük takım ama sonuçta ligde artık herkes kaliteli takımlar kurabiliyor. Biz de kaliteli bir takımız ve Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. Ligde herkes herkesi yenebiliyor, kimse yenilmez değil. Biz de evimizde oynuyoruz ve taraftarımızın bize verdiği coşku ile 3 puan için sahada oynayacağız."

Soner Aydoğdu, takımın ceza sahasında çok topla buluştuğunu ancak pozisyonları gol ile neticelendiremediğini hatırlatarak, "Hiç pozisyona girmemektense, girmeyi tabii ki tercih ediyoruz. Elbette deneye deneye idmanlarda ekstra yapa yapa yakaladığımız pozisyonlar illaki golle neticelendirilecektir." diye konuştu.

ETİKETLER
Samsunspor Samsun Süper Lig
Sıradaki Haber
"Sadece gruptan çıkmak değil daha büyük başarılar hedefliyoruz"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Bilecik'te iki kişinin cenazeleri karıştı
17:42
Ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu
17:37
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 40'ını işgal ediyor
17:37
Bakan Fidan'ın Gazze temasları sürüyor
17:24
Tekme attığı poşetten el bombaları çıktı
17:26
Balıkesir'de avcı kulübesinde yangın
Gazze'den tahliye edilen 100 Türk ve KKTC vatandaşı İstanbul'da
Gazze'den tahliye edilen 100 Türk ve KKTC vatandaşı İstanbul'da
FOTO FOKUS
İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
İsrail’in öldürdüğü 111 Filistinlinin cenazesi toplu mezara defnedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ