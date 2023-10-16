Filistin Milli Takımı maçlarını Cezayir'de oynayacak

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rucub'un talebi üzerine, Filistin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası ve 2027 Asya Kupası elemelerindeki tüm maçlarına ev sahipliği yapma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir’in ayrıca, bu spor etkinlikleriyle ilgili tüm masrafları üstleneceğine dikkat çekilerek, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamındaki ilk müsabaka olan Filistin ile Avusturalya maçının 21 Kasım 2023’te Cezayir’de yapılacağı belirtildi.

Rucub, daha önce Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları nedeniyle, ülkesinin milli takım maçlarının Cezayir’de yapılması için Cezayir makamlarına talebini sunduğunu ifade etmişti.