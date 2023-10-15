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Spor
AA 15.10.2023 21:28

Grup Milli Takımı Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda Grup Milli Takımı, bronz madalya elde etti.

Grup Milli Takımı Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Bükreş'teki organizasyonda milli cimnastikçiler mücadele etti.

Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı ve İsmail Yağız Altıparmak'tan oluşan Grup Milli Takımı, 18.900 puanla üçüncü oldu.

Milli cimnastikçiler, Aerobik Cimnastik Dünya Kupası tarihinde ilk grup madalyasını elde etti.

Öte yandan Ayşe Begüm Onbaşı, tek kadınlar kategorisinde 19.750 puanla organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Organizasyon sona erdi.


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