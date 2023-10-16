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Spor
AA 16.10.2023 00:09

EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftasında ilk gün maçları tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
[Fotograf: AA]

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. hafta ilk gününde, 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.

Türkiye, konuk ettiği Letonya'yı 58. dakikada Yunus Akgün, 83. ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun, 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 4-0 yendi. D Grubu'nda 16 puanı bulunan lider ay-yıldızlı takım, bu sonucun ardından grubu ilk iki içinde tamamlamayı garantileyerek finallere adını yazdırdı.

Grubun diğer mücadelesinde Galler, ağırladığı Hırvatistan'ı 47. ve 60. dakikalarda Harry Wilson'ın ağları sarsmasıyla 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü, 75. dakikada Mario Pasalic kaydetti. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran Galler, averaj farkıyla Hırvatistan'ı geçerek grupta ikinci sıraya yükseldi.

İki takım daha final vizesi aldı

İspanya, konuk olduğu Norveç'i 49. dakikada Gavi'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 yendi ve 15 puan ve averaj farkıyla A Grubu'nda liderliğe yükselerek finallere kalmayı garantiledi. 15 puanlı grup ikincisi İskoçya, haftayı maç yapmadan geçmesine rağmen alınan sonuçlar nedeniyle final vizesi alan diğer takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Norveç-İspanya: 0-1

D Grubu:

Türkiye-Letonya: 4-0

Galler-Hırvatistan: 2-1

E Grubu:

Çekya-Faroe Adaları: 1-0

Polonya-Moldova: 1-1

I Grubu:

İsviçre-Belarus: 3-3

Romanya-Andorra: 4-0

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