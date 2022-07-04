Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland ile karşı karşıya gelecek.
FIVB Milletler Ligi'nde kadınlarda ilk etabın tamamlanmasıyla finallerde mücadele edecek 8 takım belli oldu.
Puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.
"Filenin Sultanları" puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katılacak.
FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri 13-17 Temmuz'da başkent Ankara'da yapılacak.
Ligde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Türkiye-Tayland
İtalya-Çin
ABD-Sırbistan
Brezilya-Japonya
Etiketler: Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
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