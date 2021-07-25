Haber Giriş: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Filenin Sultanları Tokyo'da sahne alıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünyanın en büyük spor organizasyonu olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sahne alıyor. Milliler bugün grubunu ilk maçında Çin ile bugün saat 10.25'te karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.
Milliler, B grubundaki ilk maçında bugün TSİ 10.25’te Çin ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor naklen yayınlanacak.
Millilerin maç programı şu şekilde:
25 Temmuz Pazar: TSİ 10.25 Türkiye-Çin
27 Temmuz Salı: TSİ 10.25 Türkiye-İtalya
29 Temmuz Perşembe: TSİ 15.45 Türkiye-ABD
31 Temmuz Cumartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin
02 Ağustos Pazartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Rusya
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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