Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Milliler, B grubundaki ilk maçında bugün TSİ 10.25’te Çin ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor naklen yayınlanacak.

Millilerin maç programı şu şekilde:

25 Temmuz Pazar: TSİ 10.25 Türkiye-Çin

27 Temmuz Salı: TSİ 10.25 Türkiye-İtalya

29 Temmuz Perşembe: TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz Cumartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos Pazartesi: TSİ 08.20 Türkiye-Rusya