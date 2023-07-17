"Filenin Sultanları" dünyanın bir numarası oldu

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı. Milliler, Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösterdiler.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

[Fotoğraf: AA]

A Milli Takım olarak 6. madalya

Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde son 12 yılda adeta uluslararası kupalara ambargo koyan Türkiye, A Milli Takım seviyesinde de dünyanın en büyüğü oldu.

Tarihinde 1992 Balkan Şampiyonası, 2005 Akdeniz Oyunları, 2014 CEV Avrupa Ligi, 2015 Avrupa Oyunları ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları şampiyonlukları bulunan "Filenin Sultanları" en büyük başarısını dün FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alarak yaşadı.

Türkiye, kadın voleybolunda dünya şampiyonu olarak A Milli Takım seviyesindeki 6. madalyasını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, bu başarısıyla tarihinde ilk kez dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa 8 kez Türkiye'nin

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kulüpler düzeyinde 2011'den bu yana Türkiye, 8 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez ile en fazla şampiyon olan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye, 7 kez dünyanın en iyisi

Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli bir başarı yakaladı.

1991 yılından bu yana Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye, 3 farklı takımla 7 kez şampiyonluğa ulaştı ve bu alandaki en başarılı ülke oldu.

[Grafik: TRT Haber]

VakıfBank'ın 4 kez ile en fazla şampiyon olduğu organizasyonda Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 kez dünya şampiyonluğu elde etti.

[Fotoğraf: İHA]

CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda durum

Türkiye, Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu Kadınlar CEV Kupası'nda 5, 3 numaralı turnuvası Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda 4 şampiyonluk kazandı.

İlk olarak 1999'da Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı, 2018 ve 2022'de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank Güneş Sigorta 2004'te, Fenerbahçe ise 2014'te bu kulvarda şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017'de mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye uluslararası kupa kazandırdı. Bu organizasyonda diğer şampiyonluklar 2008'da VakıfBank Güneş Sigorta ve 2021'de Yeşilyurt tarafından getirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Santarelli, Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon oldu

27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla milli takımın başında ilk müsabakasına çıktı.

Bu süreçte Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet elde eden, 3 de yenilgi yaşayan milli takım, üçüncü sırada finallere kalmaya hak kazandı.

Çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı 3-0, yarı finalde üç altın madalyası bulunan ev sahibi ABD'yi 3-1 yenen milliler, finalde de Çin'i 3-1 geçerek organizasyonda altın madalyayla tamamladı.

Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olan Santarelli, kariyerinde de ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya elde etti.

Santarelli, milli takım kariyerinde Hırvatistan'la Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan'la ise FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Dört voleybolcu ilk defa madalya sevinci yaşadı

Milletler Ligi'nde 2018'de ikinciliği, 2021'de üçüncülüğü bulunan, bu yıl da altın madalya kazanan milli takımda forma giyen 10 voleybolcu daha önce madalya sevinci yaşadı.

2018 ve 2021'de kadroda yer alan Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ayça Aykaç ve Hande Baladın daha önce madalya sevinci yaşayan milli voleybolcular olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl da bu isimler hariç A Milli Takım kadrosunda yer alan Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın ve Elif Şahin ilk kez madalya kazanan voleybolcular oldu.

Milli takımda Vargas etkisi

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Melisa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.

Vargas, milli formayla çıktığı 11 maçta 19'u servis (ace), 14'ü bloktan 227 sayı buldu. Vargas'tan sonra en çok sayı bulan isim 193 sayıyla Ebrar Karakurt oldu.

Melisa Vargas, başarısını "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" ve "en iyi pasör çaprazı" seçilerek taçlandırdı.

Ligin rüya takımında ise Vargas'ın yanı sıra "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge de yer aldı.

Grafik: Hafize Yurt Ateş