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Spor
TRT HABER / AA 27.08.2023 19:56

Filenin Sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Filenin Sultanları çeyrek finalde
[Fotograf: AA]

Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Sultanlar, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi.

Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi.

Kıran kırana geçen 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacak.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

Türkiye: Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Krenicky, Demeyer, Van Sas, Herbots, Lemmens)

Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30

Süre: 115 dakika (25, 25, 24, 41)

Salon: Paleis 12

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

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