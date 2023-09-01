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Spor
TRT HABER/AA 01.09.2023 20:20

Filenin Sultanları: Biz bitti demeden bitmez

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Filenin Sultanları: Biz bitti demeden bitmez

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan yarı final maçında ilk setin ortalarına kadar karşılıklı sayılar (18-18) alınırken, İtalya'dan Egonu'nun servislerinde önemli bir seri yakalayarak farkı açan İtalya, ilk seti 25-19 önde bitirdi.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, setin başlarında 6 sayılık (11-5) fark yakaladı. İtalya, oyunun sonlarında kullandığı etkili servislerle farkı kapatarak bir sayıya (24-23) kadar indirse de set sayısında hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 25-23 önde tamamladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üçüncü sete etkili başlayan İtalya, setin ortalarında farkı 5 sayıya (12-17) çıkardı. Serviste ve blokta etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-15 önde geçti.

Dördüncü sete her iki takımda karşılıklı sayılar alarak başlarken setin ortaları 14-14'lik eşitlikle geçildi. Bir ara dört sayı (14-18) geriye düşen milli takım, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin'in sayılarıyla 20-20'de eşitliği yakaladı. Son sayıları iyi oynayan milli takım dördüncü seti 25-22 önde tamamladı.

Final setinin başında karşılıklı sayılar alınsa da Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla farkı açan milliler, karar setini 15-6, maçı da 3-2 kazanarak organizasyonda finale yükseldi.

Milli takım Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üçüncü kez finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finale yükselen milli takım, bu iki maçı da kaybederek gümüş madalya elde etmişti.

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Üst üste 14. galibiyet

Filenin Sultanları, resmi maçlarda üst üste 14. galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 8 maçı da galip bitirdi.

Türkiye, bu 14 maçta rakiplerine sadece 6 set verdi.

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Elif Şahin, Ayça Aykaç, Elif Şahin, Aslı Kalaç, İlkin Aydın)

İtalya: Sylla, Lubian, Orro, Pietrini, Danesi, Antropova (Fersino, Degradi, Bosio, Egonu, Squarcini, Parrocchiale)

Setler: 18-25, 25-23, 15-25, 25-22, 15-6

Süre: 125 dakika (27, 28, 25, 29, 16)

Filenin Sultanları[Filenin Sultanları]

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları İtalya Voleybol
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