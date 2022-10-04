Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları Almanya'yı devirdi
[Fotograf: AA]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.
İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.
Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Milliler 2. turdaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı Almanya
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