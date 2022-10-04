Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında 6 Ekim Perşembe günü sahasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, oyuncular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Daha sonra sahaya geçen futbolcular ikinci bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Antrenman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Luan Peres ve Joshua King bireysel çalışmalarını sürdürürken, Beşiktaş maçında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş günü tedaviyle geçirdi.
Sarı-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Etiketler: Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi
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