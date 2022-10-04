Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği kapsamında ilk ve ortaokullarda futbola yeteneği olan öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

Ahmet Ayvaz'ın sorumluluğunda yürütülen proje doğrultusunda şimdiye kadar 1500'ün üzerinde öğrenciye, ücretsiz futbol ve performans öncesi eğitimi verildi.

[Fotoğraf: AA]

Yeteneği keşfedilen öğrencilerden Enes Özdal, Berk Eren, Abdullah Ünal, Yusuf Bozkurt ve Berkay Eren, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor Kulübü akademisine transfer oldu, bir futbolcu da 14 Yaş Altı Milli Takımı bölge seçmelerine yönlendirildi.

Sentetik zemine sahip yeni futbol sahasında antrenmanlarını sürdüren öğrencileri ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporculara başarı temenni etti.

[Fotoğraf: AA]

Güven, sahanın hayırlı olmasını diledi.

"Yaklaşık 3 yıldır futbolda altyapı noktasında önemli planlamalar yaptık. Bugün bunun meyvelerini topluyor olmaktan dolayı mutluyuz. Bu çocuklar inşallah gelecekte büyük kulüplerde A takımı ve milli takıma ulaşacak kapasiteye gelecekler."

[Fotoğraf: AA]