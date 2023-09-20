Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

İlk üç maçını kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Arjantin karşısında ilk seti zorlanmadan kazandı.

İkinci set ise Arjantin'in oldu. Üçüncü sete fırtına gibi başlayan ve 25-22 kazanan Filenin Sultanları, Arjantin'e dördüncü sette nefes aldırmadı.

Maçı kazanarak Paris Olimpiyatları elemelerinde 4'te 4 yaptı, üst üste 18 maç kazanmış oldu.

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Elif Şahin)

Arjantin: Nizetich, Farriol, Cugno, Bulaich Simian, Herrera Rodriguez, Mayer (Rizzo, Pelezo, Salinas, Mercado, Graff, Vera)

Setler: 25-16, 22-25, 25-15, 25-15

Süre: 108 dakika

Salon: Yoyogi

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Michlic Agnieszka (Polonya)