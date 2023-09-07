"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş Slovenya maçını değerlendirdi

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan milli voleybolcu, Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacaklarını ifade etti.

Faik Samet Güneş, milli takımın grup karşılaşmalarını 4'üncü tamamladığını hatırlattı.

"Son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Avrupa’nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık biz de tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Umarım turu geçen taraf biz oluruz."