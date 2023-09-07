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Spor
AA 07.09.2023 14:56

"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş Slovenya maçını değerlendirdi

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş Slovenya maçını değerlendirdi
[Fotograf: AA]

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan milli voleybolcu, Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacaklarını ifade etti.

Faik Samet Güneş,  milli takımın grup karşılaşmalarını 4'üncü tamamladığını hatırlattı.

"Son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Avrupa’nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık biz de tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Umarım turu geçen taraf biz oluruz."

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