Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 22.07.2023 19:22

Filenin Efeleri Avrupa şampiyonu oldu

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Efeleri Avrupa şampiyonu oldu
[Fotograf: İHA]

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-19 kazandı.

Ukrayna, üçüncü seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine 25-17 üstünlük sağlayan milliler, 3-1'lik skorla şampiyon oldu.

Ukrayna Erkek Voleybol Milli Takımı ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Osman Çarkçı: Galibiyeti 2,5 milyon işitme engelli vatandaşımıza hediye ediyorum

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada emeği olanlara teşekkür etti.

Taraftarlara güzel bir mutluluk yaşattıklarını belirten Çarkçı, "Kızlarımız yenildi ama hiç önemli değil. Şu atmosferi Karabük'e yaşatabildiğimiz için mutluyuz. Galibiyeti 2,5 milyon işitme engelli vatandaşımıza hediye ediyorum." diye konuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, federasyonun yönetim kurulu üyesi ve voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar ile sporseverler izledi.

Öte yandan Fransa'yı 3-0 yenen İtalya Erkek Voleybol Milli Takımı da Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:09
ABD: Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah sevkiyatında şüpheye neden yok
20:08
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
19:55
Rusya'da bir AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü
19:51
ABD'de başkan adayı DeSantis: 6 Ocak Kongre baskını ayaklanma değil protesto
19:47
Polonya Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
19:25
FBI istihbarat yetkilerini 'uygunsuz şekilde' kullandı
Erzurum Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin millet hakimiyetine dayalı devlet olacağı vurgulandı
Erzurum Kongresi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin millet hakimiyetine dayalı devlet olacağı vurgulandı
FOTO FOKUS
Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi
Canlı yayında eski bakan ve gazeteci birbirine girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ