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Spor
TRT SPOR 22.07.2023 19:03

Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Zimbru ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Zimbru maçı kadrosu açıklandı
[Fotograf: TRT SPOR]

Fenerbahçe, UEFA'ya gönderdiği listeyi paylaştı.

11 isim yok

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer edilen Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Attila Szalai de listede yer almadı.

İşte UEFA'ya gönderilen liste

UEFA'ya gönderilen A listesinde Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Osai-Samuel, Oosterwolde, Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Tadic, Dzeko, Batshuayi ve Serdar Dursun yer alıyor.

B listesinde ise Yusuf Kocayürek, Yiğit Efe Demir, Muhammet İmre, Ahmet Necat Aydın, Kaan Akyazı, Muhammed Doğukan Demir, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Aydınlık bulunuyor.

Sar-lacivertlilerin maça 24 saat kala 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Bir sonraki turda liste değişecek. 

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