Fatih Karagümrük Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak İtalya temsilcisi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Frederic Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) 21 maça çıktı. Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.
Karagümrük’e hoş geldin Frédéric Veseli— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 22, 2023
30 yaşındaki savunma oyuncusu Frédéric Veseli’yi 2 yıllığına renklerimize bağladık.
Arnavutluk Milli Takımının formasını 43 kez giyme başarısı gösteren Frédéric Veseli’ye ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz. pic.twitter.com/DGk9yg94TA