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Spor
AA 22.07.2023 16:53

Fatih Karagümrük Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak İtalya temsilcisi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Frederic Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) 21 maça çıktı. Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.


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