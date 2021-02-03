2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması, Meksika ekibi Tigres ile Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai arasında yapılacak. İki takım, yarın TSİ 17.00'de Ahmed Bin Ali Stadı'nda karşılaşacak.

Günün diğer ikinci tur mücadelesinde ev sahibi ülkeden El-Duhail ile Mısır'ın El-Ehli takımı karşı karşıya gelecek. Education City Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, yarın TSİ 20.30'da oynanacak.

Tigres-Ulsan Hyundai maçının galibi, Brezilya temsilcisi Palmeiras ile 7 Şubat'ta yarı finalde mücadele edecek. El-Duhail ile El-Ehli arasındaki karşılaşmanın kazananı, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 8 Şubat'taki yarı finalde kozlarını paylaşacak.

İkinci turun kaybedenleri, 7 Şubat'ta beşincilik maçına çıkacak. Turnuvada final ve üçüncülük maçları ise 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Aralık 2020'de düzenlenmesi gereken FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti. Yeni Zelanda ekibi Auckland City'nin salgın sebebiyle turnuvadan çekilmesiyle ev sahibi El-Duhail doğrudan ikinci tura yükselmiş ve organizasyonun açılış maçı 4 Şubat'a alınmıştı.