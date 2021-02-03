Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, federasyon tarafından, futbol kulüplerinin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmalarını sağlamak amacıyla 2019-2020 sezonu itibarıyla, tüm kulüplerin isteği ve desteğiyle Takım Harcama Limitleri uygulamasının titiz bir şekilde sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, kulüplerin transfer çalışmaları ve harcamaları ile ilgili uygulama esaslarının Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı çerçevesinde belirlendiği, kontrollü ve denetimi Kulüp Lisans Kurulu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüplerimiz belirlenen limitler çerçevesinde transfer gerçekleştirmişlerdir"

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, 2020-2021 futbol sezonu için de kulüplerimizin sezon boyunca harcayabilecekleri tutarlar Talimatımızda belirtilen yöntemler ile 1. Transfer ve Tescil dönemi ve Kulüplerimizin artırım talepleri dikkate alınarak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde kamuoyuna ilan edilmiştir.

Kulüplerimiz de her takıma aynı yöntem ve sistem uygulanmasıyla belirlenen limitler çerçevesinde transfer çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Kulüplerin Takım Harcama Limitlerini aşan futbolcu sözleşmelerinin tescili talimat hükümlerine göre mümkün değildir.

"Gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır"

Aynı Talimatın Cezai Yaptırımlar Maddesinin 2. Bendine göre; “Kulüplerin, işbu EK-XII uyarınca Kurul’a sunması gereken bilgi ve belgeleri süresinde sunmaması, eksik sunması veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması halinde Kurul tarafından, ihlalin ağırlığına göre İhtar, Kadro Sınırlaması, Transfer Yasağı ve Puan Silme yaptırımları birlikte veya ayrı uygulanır” hükmüyle kulüplere uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmiştir.

Yapılan tüm transferler Kulüp Lisans Kurulu tarafından incelenmekte, şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerekli takip yapılarak ilgili işlemler uygulanmaktadır.

"Süreci tartışmalı hale getiren açıklamaların Türk futboluna katkısı yoktur"

Dolayısıyla kamuoyu nezdinde süreci tartışmalı hale getiren açıklamalar ve yorumların Türk futboluna bir katkısı yoktur. Kulüplerimizin de bu görev ve sorumlulukla hareket edeceklerine inancımız tamdır.

Federasyonumuz kararlılıkla Takım Harcama Limitlerini tüm kulüplerimizi mali disipline kavuşturmak amacıyla uygulamaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerinize sunarız."