Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Infantino’yu kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

FIFA Başkanı İnfantino, kabulde üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin yazılı olduğu ve sadece bir adet üretilen futbol topu hediye etti.

Gianni Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nı izlemeye davet etti.