Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FIFA Başkanı Infantino: Ya giderler ya da kalırlar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Kulüpler ve milli takımları korumakla görevliyim. Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar, başka bir ihtimal bulunmuyor." dedi.
Avrupa'da bazı futbol kulüplerinin aldığı karar, spor camiasında deprem etkisi yarattı.
İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulüp, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni oluşum kararına tepki gösterdi.
Infantino, "Kulüpler ve milli takımları korumakla görevliyim. Kendi yolunu seçenler sonucuna da katlanmak zorundadır. Ya giderler ya da kalırlar, başka bir ihtimal bulunmuyor." dedi.
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