Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Attan düşen jokey yaşam savaşı veriyor
Türkiye Jokey Kulübü’nün Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan jokey Samet Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK)'nün pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşu'sunda, 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa süre sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey Samet Erkuş yaralandı
Samet Erkuş yoğun bakımda
112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Düşme sonucu kafasında kırıklar oluşan Erkuş’un iki kez operasyon geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
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