Türkiye Jokey Kulübü (TJK)'nün pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 5. Koşu'sunda, 1200 metre çim pistteki yarışın başlamasından kısa süre sonra "Luminary" isimli attan düşen jokey Samet Erkuş yaralandı

Samet Erkuş yoğun bakımda

112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Erkuş, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

Düşme sonucu kafasında kırıklar oluşan Erkuş’un iki kez operasyon geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.