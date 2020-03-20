Koronavirüs salgını spor müsabakalarını iptal etmeye devam ediyor. Dünyayı saran virüs tehdidi nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen organizasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Salgın sebebiyle EURO 2020, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Copa America ve FIFA 2021 Dünya Kulüpler Kupası ertelenmişti.

FIFA yapılamayan organizasyonların ardından radikal bir karar aldı. Dünya futbolunun patronu, unutulmaz müsabakaları eve getirmek için video arşivini sporseverler ile buluşturacak.

Dünya Kupalarında oynanmış 30'un üzerinde maç youtube kanalından yayınlayacak.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından yapılacak anketler sonucunda yayınlanacak maçlara karar verilecek.

İlk olarak 2014 Dünya kupası'ndan, İspanya-Hollanda grup maçı, Brezilya-Kolombiya çeyrek final karşılaşması ve Almanya-Arjantin finali oylamaya sunuldu.