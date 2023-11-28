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Spor
AA 28.11.2023 19:00

Fernando Muslera: Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak temsilcimiz Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, müsabakayla ilgili planlarının hazır olduğunu söyledi.

Fernando Muslera: Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz

Uruguaylı file bekçisi, 29 Kasım Çarşamba günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Karşılaşmanın önemine değinen Muslera, "Maçla ilgili söyleyecek çok fazla şey yok. Sahanın içinde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasındaki en büyük turnuva. Hazır olmamız gerekiyor." dedi.

Muslera, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Galatasaray formasıyla Manchester United'a karşı çıktığının hatırlatılması üzerine, "Birçok maç yapıyorsunuz. Milli takımda da oynuyoruz. Sahada geçirdiğiniz zamanla deneyim kazanıyorsunuz. Hem kişiliğiniz hem de oyunculuğunuz gelişiyor. Büyük ülkelerde önemli takımlara karşı oynadım. Bu deneyime sahibim. Kariyerimden gurur duyuyorum." diye konuştu.

Tecrübeli kaleci, sezon sonu bitecek sözleşmesi ve geleceğiyle ilgili soruya, "Yarın bir maçımız var. Ona odaklanmış durumdayım." yanıtını verdi.

Fernando Muslera, bir İngiliz basın mensubunun 29 Kasım Çarşamba günü Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferi sorması üzerine, "Daha önce burada bulunmadıysanız sadece keyfini çıkartın." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "Her stadın farklı bir atmosferi var. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Bunu uzun zamandır söylüyorum ve inandığım şey bu." diyerek sözlerini tamamladı.

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