2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ikinci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

İki takımın da temposuz oynadığı ilk yarıda Bentancur ve Ronaldo'nun skoru değiştirme girişimleri başarısız oldu. Turnuvanın başından bu yana 17 maçlık ilk yarısı golsüz sona eren maç serisine bir yenisi daha eklendi.

İkinci yarının daha hareketli başladığı maçta, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza alanına giren Felix'in 52. dakikada bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İki dakika sonra yine sol kanattan gelen Portekiz, Bruno Fernandes'in ortaladığı topun doğrudan kaleye gitmesiyle öne geçti: 1-0.

75. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Gomez'in vuruşunda, top yan direkten döndü.

90+1. dakikada Gimenez'in pozisyonunda VAR incelemesi sonucu hakem Alireza Faghani, Uruguaylı futbolcunun elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Bruno Fernandes, rahat hareketlerle gelerek yaptığı vuruşta topu kaleci Rochet'nin sağından ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazandı.

Fernandes turu getirdi

Turnuvada şu ana kadar oynanan maçlarda birden fazla gol atan ve asist yapan tek futbolcu Bruno Fernandes oldu.

28 yaşındaki futbolcu 3-2 kazandıkları Gana maçında iki golün pasını verirken, Uruguay karşısında da takımına turu getiren golleri kaydetti.

Portekiz son 16 turunda

Toplam 88 bin 668 kişinin izlediği mücadelede Uruguay'ı 2-0 yenen Portekiz, son 16 turu bileti alan 3. takım oldu.

İlk iki maçı kazanan Fransa ve Brezilya'nın ardından Portekiz de puanını 6'ya yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

Son maçlar öncesinde H Grubu'nda Gana 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Uruguay ve Güney Kore'nin 1'er puanı var.