Son 3 sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya teşekkür

Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Jose Ernesto Sosa için teşekkür mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.