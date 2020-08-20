Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Sosa İstanbul'da
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtilen Arjantinli futbolcu Jose Sosa, İstanbul'a geldi.
Son 3 sezonu Trabzonspor'da geçiren Sosa, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
35 yaşındaki Arjantinli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.
Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya teşekkür
Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan Jose Ernesto Sosa için teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Teşekkür | José Ernesto Sosa’ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. @josesosaok pic.twitter.com/SSmt8pfsqF— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 19, 2020