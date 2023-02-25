Fenerbahçe ile Konyaspor Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Sarı-lacivertliler, ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından çok tartışılan hakem kararlarının yaşandığı Adana Demirspor deplasmanında 2 puan kaybetmişti.

Söz konusu puan kaybıyla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenerek zirve yolunda puan kaybı yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 45 puanla 2. sırada giriyor.

Arabam.com Konyaspor maçı öncesinde topladığı 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmada 1 kez galip gelen yeşil beyazlılar, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İlhan Palut ile yollarını ayıran arabam.com Konyaspor, 23 Ocak'ta oynanan Ankaragücü karşılaşması öncesi teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaştı. Sırp çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 3 maçta henüz puanla tanışamadı.

Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

Jesus kulübede yok

Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor maçında teknik direktör Jorge Jesus, kulübedeki yerini alamadı.

Portekizli teknik adam, tartışmalı anların yaşandığı Adana Demirspor maçında bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık ile diyaloğu sonrasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

68 yaşındaki çalıştırıcı, cezası sebebiyle takımının başında olamayacak. Fenerbahçe'de takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapıyor.

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[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 13. dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu. 1-0.

KIRMIZI KART - 22. dakikada Willian Arao ile kafa topuna yükselen Mame Diouf, rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL - 45+6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Zajc, Rossi, Valencia, King.

Arabam.com Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Endri Çekiçi, Bouchalakis, Oğulcan Ülgün, Michalak, Diouf.

Goller: Dk. 13 (penaltıdan) ve 45+6 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 22 Diouf (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Calvo, Dk. 16 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 8 Arao (Fenerbahçe)