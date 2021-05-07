Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 40. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de maç kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta'nın yer almadığı kafilede, şu isimler bulunuyor:
Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.
Etiketler: Fenerbahçe MKE Ankaragücü Süper Lig
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