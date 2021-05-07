Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta'nın yer almadığı kafilede, şu isimler bulunuyor:

Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.