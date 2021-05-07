Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübünün 29 Nisan tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Alanya'daki maçın 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti.