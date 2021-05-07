Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'nin "kural hatası" itirazına ret
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin kural hatası itirazını reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı toplantıda Fenerbahçe Kulübünün 29 Nisan tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir" denildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Alanya'daki maçın 27. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Valencia'ya ceza alanında yapılan hareket sonucu verilen penaltı kararının Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla iptalinde kural hatası yapıldığını savunarak TFF'ye itiraz etmişti.
Etiketler: Alanyaspor Fenerbahçe TFF
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