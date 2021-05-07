Geçtiğimiz aylarda TRT Spor Dijital ekibi, Trabzon'un Akçaabat ilçesinin yaylalarında yaşayan 'Ahmet dede' olarak bilinen Ahmet Kırcı'nın evine konuk olmuştu. TRT Spor ekibi ile birlikte Trabzonspor maçını izleyen ve bordo-mavili sevdasına ilişkin anılarını anlatan 83 yaşındaki Ahmet dede, en büyük hayallerinden birinin Uğurcan Çakır ile buluşmak olduğunu söylemişti.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Ahmet Dede'nin bu davetini yanıtsız bırakmadı. Milli kaleci, Ahmet dedeyi evinde ziyaret ederek maçta giydiği bir formasını hediye etti.

Uğurcan Çakır'ın kendisini ziyaret etmesine çok sevinen Ahmet dede, Uğurcan Çakır'a bir dahaki gelişinde Abdülkadir Ömür'ü de getirmesini söyledi.

Ahmet dede, Uğurcan'a 25 milyon eurodan aşağı transfer olmama tavsiyesinde de bulundu.

Her zaman kulübün yanında olduğunu vurgulayan Uğurcan ise yanında getirdiği maç formasını imzalayarak Ahmet Kırcı'ya hediye etti.